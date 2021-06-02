Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» окончательный состав сборной России на Евро-2020.

— Насколько это боеспособный состав?

— Узнаем с вами после 3-го тура. Мне действительно сложно оценить на сегодняшний день боеспособность и сыгранность этой команды. Я безусловно, как и все болельщики нашей сборной, надеюсь, что команда сможет показать достойный и симпатичный футбол. Давайте думать о хорошем.

— Не все понимают, как до сих пор попадает в состав Жирков, учитывая возраст. Он там заслуженно?

— Слушайте, Юру насильно никто никуда не тащит, если он отвечает на приглашение в сборную согласием, значит он уверен в своих силах и убежден, что может помочь команде. Его можно только похвалить, что он умудряется в таком возрасте поддерживать высокий уровень футбольных качеств, и все также остается требовательным по отношению к себе. Юра не будет играть во вред себе или команде, он очень опытный игрок, и он точно сможет где-то помочь в случае такой необходимости.

— Черчесов вывел Лунева и оставил Дюпина. Что не получается у Андрея?

— Причины могли быть разными, начиная от игровых и заканчивая здоровьем. Мы вряд ли узнаем до конца основные причины происходящего. Возможно, одна из причин — это недостаточная игровая практика Андрея. Возможно, какая-то микротравма до сих пор его беспокоит. Может, боятся его предрасположенности к получению травм из-за нынешнего состояния Андрея. Мы с вами можем сколько угодно это обсуждать, но в конечном счете последнее слово за главным тренером сборной. И, безусловно, я хочу поздравить Матвея Сафонова, Дюпина и остальных. Надеюсь, они воспользуются предоставленным шансом.

В заявку были внесены 26 футболистов. Из расширенного состава из 30 игроков (отдельно назывались еще 7 резервистов) в список не вошли четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Данил Алешин)