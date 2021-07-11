Болельщик выбежал на поле во время финала Евро-2020 Италия — Англия.

На 87-й минуте встречи неизвестный фанат выбежал на газон со стороны ворот англичан. Болельщик добежал до центра поля и сорвал с себя футболку. Он уклонился от троих стюардов и пробыл на поле около минуты. Служба безопасности стадиона «Уэмбли» смогла нейтрализовать нарушителя и вывести его с поля.

Pitch invader managed to evade 3 stewards for about a minute on the Wembley pitch as they couldn't catch him



still 1-1 #ita #eng #euro2020 final — Rob Harris (@RobHarris) July 11, 2021

Прямая текстовая трансляция финала Евро-2020 Италия — Англия.