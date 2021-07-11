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Болельщик выбежал на поле во время финала Евро-2020

11 июля 2021, 23:49
Болельщик, выбежавший на поле во время финала Евро-2020. Фото AFP
Болельщик, выбежавший на поле во время финала Евро-2020. Фото AFP
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Болельщик выбежал на поле во время финала Евро-2020 Италия — Англия.

На 87-й минуте встречи неизвестный фанат выбежал на газон со стороны ворот англичан. Болельщик добежал до центра поля и сорвал с себя футболку. Он уклонился от троих стюардов и пробыл на поле около минуты. Служба безопасности стадиона «Уэмбли» смогла нейтрализовать нарушителя и вывести его с поля.

Прямая текстовая трансляция финала Евро-2020 Италия — Англия.

Италия — Англия

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года