Болельщик выбежал на поле во время финала Евро-2020
11 июля 2021, 23:49
Болельщик выбежал на поле во время финала Евро-2020 Италия — Англия.
На 87-й минуте встречи неизвестный фанат выбежал на газон со стороны ворот англичан. Болельщик добежал до центра поля и сорвал с себя футболку. Он уклонился от троих стюардов и пробыл на поле около минуты. Служба безопасности стадиона «Уэмбли» смогла нейтрализовать нарушителя и вывести его с поля.
Pitch invader managed to evade 3 stewards for about a minute on the Wembley pitch as they couldn't catch him— Rob Harris (@RobHarris) July 11, 2021
still 1-1 #ita #eng #euro2020 final
Прямая текстовая трансляция финала Евро-2020 Италия — Англия.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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