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Кристиан Эриксен: биография игрока

11:25
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия. Кристиан Эриксен. Фото Reuters
12 июня. Копенгаген. Дания — Финляндия. Кристиан Эриксен. Фото Reuters
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Вчера, 12 июня, весь мир обсуждал ужасное падение полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча группового турнира чемпионата Европы-2020 против Финляндии (0:1). Рассказываем об этом футболисте.

12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия&nbsp;&mdash; 0:1. Игроки сборной Дании закрыли Кристиана Эриксена от&nbsp;взглядов посторонних.Драма с Эриксеном — главное событие Евро-2020. Она заставила забыть о политике и напомнила о человечности

Кристиан родился в датском городе Миддельфарт 14 февраля 1992 года. Уже через три года был устроен в футбольную школу местной команды, где занимался до 2005 года.

С 2005 по 2009 год выступал за молодежную команду «Оденсе», где его заметили скауты «Аякса» и начался профессиональный путь Кристиана.

Эриксен провел в «Аяксе» всего три года, за которые забил 32 мяча и сделал 65 результативных передач в 163 матчах во всех турнирах. Летом 2013 года всего за 13,5 миллиона евро он перешел в «Тоттенхэм», в составе которого стал настоящей звездой европейского футбола.

За лондонский клуб Кристиан отыграл 305 матчей, забил 69 мячей и сделал 90 голевых передач. Зимой 2020 года он перешел в «Интер», а по информации различных СМИ сумма трансфера составила в районе 30 миллионов евро.

За сборную Дании Кристиан дебютировал в марте 2010 года на чемпионате мира в ЮАР. Всего за национальную команду на его счету 109 игр, в которых он забил 36 мячей. Первый гол в футболке датской сборной он забил в июне 2011 года в ворота Исландии (2:0).

В субботу, 12 июня, Эриксен в концовке первого тайма встречи против Финляндии на Евро-2020 упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во&nbsp;время матча.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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