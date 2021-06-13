Кристиан Эриксен: биография игрока

Вчера, 12 июня, весь мир обсуждал ужасное падение полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча группового турнира чемпионата Европы-2020 против Финляндии (0:1). Рассказываем об этом футболисте.

Кристиан родился в датском городе Миддельфарт 14 февраля 1992 года. Уже через три года был устроен в футбольную школу местной команды, где занимался до 2005 года.

С 2005 по 2009 год выступал за молодежную команду «Оденсе», где его заметили скауты «Аякса» и начался профессиональный путь Кристиана.

Эриксен провел в «Аяксе» всего три года, за которые забил 32 мяча и сделал 65 результативных передач в 163 матчах во всех турнирах. Летом 2013 года всего за 13,5 миллиона евро он перешел в «Тоттенхэм», в составе которого стал настоящей звездой европейского футбола.

За лондонский клуб Кристиан отыграл 305 матчей, забил 69 мячей и сделал 90 голевых передач. Зимой 2020 года он перешел в «Интер», а по информации различных СМИ сумма трансфера составила в районе 30 миллионов евро.

За сборную Дании Кристиан дебютировал в марте 2010 года на чемпионате мира в ЮАР. Всего за национальную команду на его счету 109 игр, в которых он забил 36 мячей. Первый гол в футболке датской сборной он забил в июне 2011 года в ворота Исландии (2:0).

В субботу, 12 июня, Эриксен в концовке первого тайма встречи против Финляндии на Евро-2020 упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.