Рэмзи поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со Швейцарией
Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи в Instagram высказался о матче 1-го тура Евро-2020 со Швейцарией (1:1).
«Игра была сложной, но очко набрано. Ждем среду. Спасибо болельщикам, которые так далеко приехали. Мы бы хотели, чтобы вы всегда были рядом», — написал Рэмзи.
16 июня Уэльс сыграет со сборной Турции. Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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