Роберто Мартинес заявил, что Азар в хорошей форме и готов к чемпионату Европы

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги товарищеского матча против Хорватии (1:0).

«Я очень горжусь своей командой. Хорватия — сильный соперник, но игроки сделали именно то, что я просил, и мы очень хорошо справились с их атаками. Мы готовы к Евро. Есть еще вещи, которые нужно настроить, но в целом я не мог и просить ничего большего.

Эден Азар всегда очень расслаблен и счастлив. Нам пришлось долго ждать, чтобы он снова смог сыграть за сборную, но теперь он в хорошей форме и готов к чемпионату Европы. Вся команда поддерживала его, когда он был на поле. Эден очень важен для нас», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии на чемпионате Европы в группе B встретится с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).