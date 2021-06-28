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Автогол Педри стал самым дальним в истории Евро

20:34
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Полузащитник сборной Испании Педри забил в свои ворота в матче с Хорватией (3:1, второй тайм).

Он отдавал пас назад с 49 ярдов (около 45 метров), и это самый дальний автогол в истории турнира.

Также это первый автогол на Евро, забитый из-за пределов штрафной.

Хорватия — Испания

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля