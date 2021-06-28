Автогол Педри стал самым дальним в истории Евро

Полузащитник сборной Испании Педри забил в свои ворота в матче с Хорватией (3:1, второй тайм).

Он отдавал пас назад с 49 ярдов (около 45 метров), и это самый дальний автогол в истории турнира.

49 — Spanish midfielder Pedri's own-goal came at a distance of 49 yards, the longest-ever own-goal netted in the European Championships and the first one ever from outside the box. Clanger. #EURO2020 pic.twitter.com/pzg6aF5zw2 — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2021

Также это первый автогол на Евро, забитый из-за пределов штрафной.