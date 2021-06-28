Автогол Педри стал самым дальним в истории Евро
20:34
Полузащитник сборной Испании Педри забил в свои ворота в матче с Хорватией (3:1, второй тайм).
Он отдавал пас назад с 49 ярдов (около 45 метров), и это самый дальний автогол в истории турнира.
Также это первый автогол на Евро, забитый из-за пределов штрафной.
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