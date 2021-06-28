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Зинченко рассказал, как Украина должна сыграть против Швеции

20:30
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, как его команда должна играть против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«На этом Евро шведы показывают, как они играют — целостно, компактно, как единый блок, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 28 июня. — В каждой линии у них есть хорошие игроки, которые выступают в Европе. Думаю, можно поставить в один ряд сборные Австрии и Швеции, потому что они чем-то похожи — две очень сбалансированные команды.

Против таких сборных всегда нужно играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. Со сборной Австрии, особенно в первом тайме, мы совершали столько ошибок, допускали разрывы между линиями, буквально дыры огромные. Австрийцы еще нам не позабивали столько мячей...

Поэтому со сборной Швеции нам нужно сыграть единым блоком, компактно, выдерживать дистанцию между игроками, и тогда у нас должно все получиться».

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-12a10a28881f-07a4e58fa4e4-1000--%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%

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Евгений Петров все материалы автора
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