«Арсенал» выступил с заявлением в поддержку Сака после финала Евро-2020

«Арсенал» в Instagram выступил с заявлением в поддержку полузащитника сборной Англии Букайо Сака после поражения команды от Италии в финале Евро-2020 (1:1, пенальти — 2:3). Он не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти.

«Вчера вечером мы видели, как Букайо играл в финале Евро-2020 в возрасте 19 лет. Он с нами с семи лет, и весь клуб очень гордится тем, что он представлял Англию на протяжении всего турнира. Вчера вечером мы стали свидетелями его характера, который всегда знали и любили в Букайо. Однако это чувство гордости быстро превратилось в печаль из-за расистских комментариев, которым наш молодой игрок подвергся в своих социальных сетях после финального свистка.

Мы осуждаем расизм в отношении чернокожих игроков. Так не может продолжаться. Платформы социальных сетей и власти должны принять меры, чтобы прекратить это отвратительное насилие, которому наши игроки подвергаются ежедневно.

В «Арсенале» мы гарантируем нашим игрокам как эмоциональную, так и практическую поддержку в этом вопросе, но, к сожалению, мы мало что можем сделать.

Обращаемся к Букайо: держи голову выше, мы очень гордимся тобой и не можем дождаться, чтобы поприветствовать тебя дома в «Арсенале», — говорится в заявлении клуба.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.