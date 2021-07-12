Хендерсон: «На ЧМ-2022 сборная Англии сможет взять реванш»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился эмоциями после поражения команды от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020.

«Сейчас это поражение будет грызть нас изнутри, но необходимо использовать его как топливо, чтобы добиться большего.

Та команда, которая сложилась у нас на этом турнире, особенная. И скоро будет чемпионат мира в Катаре — мы сможем взять реванш", — цитирует Хендерсона BT Sport.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Турнир проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.