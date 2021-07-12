Хендерсон: «На ЧМ-2022 сборная Англии сможет взять реванш»
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился эмоциями после поражения команды от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020.
«Сейчас это поражение будет грызть нас изнутри, но необходимо использовать его как топливо, чтобы добиться большего.
Та команда, которая сложилась у нас на этом турнире, особенная. И скоро будет чемпионат мира в Катаре — мы сможем взять реванш", — цитирует Хендерсона BT Sport.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Турнир проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.bt.com/sport/news/2021/july/let-euro-2020-final-loss-become-world-cup-motivation-urges-jordan-henderson
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