Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Хендерсон: «На ЧМ-2022 сборная Англии сможет взять реванш»

11:45
Теги:

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился эмоциями после поражения команды от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020.

«Сейчас это поражение будет грызть нас изнутри, но необходимо использовать его как топливо, чтобы добиться большего.

Та команда, которая сложилась у нас на этом турнире, особенная. И скоро будет чемпионат мира в Катаре — мы сможем взять реванш", — цитирует Хендерсона BT Sport.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Турнир проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.bt.com/sport/news/2021/july/let-euro-2020-final-loss-become-world-cup-motivation-urges-jordan-henderson

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Муж в семье». Кто она — жена Дастина Порье, показавшая Конору Макгрегору средний палец
Бонуччи потролил английских фанатов после финала Евро-2020
Роковая замена, погубившая Англию. Саутгейт выпустил на последней минуте двух футболистов, не забивших пенальти
«Спартак» — «Сочи»: Мелкадзе, Игнатов и Мирзов выйдут в стартовом составе, Джикия и Соболев остались в запасе
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года