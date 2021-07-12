Фердинанд разочарован поражением сборной Англии в финале Евро-2020

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал поражение сборной Англии от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020.

«Очевидно, это огромное разочарование. Но болельщики аплодируют футболистам, как вы можете видеть.

Игроки принесли нам радость, которую мое поколение и те, кто младше, никогда прежде не ощущали, смотря на сборную Англии, это точно», — приводит слова Фердинанда BBC One.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).