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Фердинанд разочарован поражением сборной Англии в финале Евро-2020

11:23
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Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал поражение сборной Англии от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020.

«Очевидно, это огромное разочарование. Но болельщики аплодируют футболистам, как вы можете видеть.

Игроки принесли нам радость, которую мое поколение и те, кто младше, никогда прежде не ощущали, смотря на сборную Англии, это точно», — приводит слова Фердинанда BBC One.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/50941458

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