Английские фанаты напали на итальянских болельщиков перед финальным матчем Евро-2020
Перед финальным матчем Евро-2020 между сборными Англии и Италии в Лондоне произошли столкновения болельщиков, сообщает Mirror.
Нетрезвые английские болельщики бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы.
Также фанаты сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские болельщики дрались и между собой, причина конфликта неизвестна.
Наконец, в полиции Лондона сообщили, что некоторые люди прыгали с уличных фонарей и ограждений, а также зажигали файеры у вокзалов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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