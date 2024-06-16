Гладилин: «Сербия ничуть не слабее англичан, шансы равны»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Евро-2024 между Сербией и Англией.

«Сербы ничуть не уступят, потому что они не слабее англичан. Так что здесь будет борьба. У шотландии явно команда слабее немцев, а сербы с Англией примерно равны по силам. Поэтому, в этой паре шансы равны», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Матч между командами пройдет 16 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.