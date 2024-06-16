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Словения — Дания: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Дания сыграет против Словении в матче Евро-2024 16 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Вратарь сборной Словении Ян Облак.
Ян Облак.
Фото Reuters

Сборная Дании проведет матч против Словении в группе C чемпионата Европы-2024 по футболу 16 июня. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru в прямом эфире покажут видеотрансляцию игры Словения — Дания. Начало — в 18.45 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Евро-2024. В воскресенье на сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов встречи Словения — Дания.

В последний раз национальные сборные встречались 17 ноября 2023 года. Тогда в группе H отборочного турнира Евро-2024 датчане дома обыграли словенцев (2:1).

Ознакомиться с историей проведения чемпионатов Европы и сеткой плей-офф Евро-2024 в Германии можно с помощью материала «СЭ».

17-й в истории чемпионат Европы по футболу завершится 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Словении по футболу
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