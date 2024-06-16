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Польша — Нидерланды: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Польша и Нидерланды сыграют в матче Евро-2024 16 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Нидерландов Мемфис Депай.
Мемфис Депай.
Фото AFP

Сборные Польши и Нидерландов сыграют в матче первого тура группы D чемпионата Европы-2024 по футболу 16 июня. Встреча пройдет на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры Польша — Нидерланды по платной подписке покажут всем пользователям сервиса Okko. Прямой эфир начнется в 16.00 мск. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Евро-2024.

В нашем матч-центре будут доступны ключевые события противостояния Польши и Нидерландов.

Последний раз команды встречались в 2022 году в Лиге наций. Первый матч 11 июня завершился вничью 2:2, во втором 22 сентября — победу одержали нидерландцы (2:0).

Ознакомиться с историей проведения чемпионатов Европы и сеткой плей-офф Евро-2024 в Германии можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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