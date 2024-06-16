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Малафеев: «Нойер — лучший голкипер из стран-участниц Евро-2024»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев назвал лучшего голкипера из стран, участвующих на чемпионате Европы-2024.

«На данный момент я бы назвал лучшим голкипером стран-участниц чемпионата Европы-2024 Мануэля Нойера из сборной Германии. Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать потрясающую форму и является одним из самых надежных вратарей в мире. Его лидерские качества и опыт делают его ключевой фигурой как в клубе, так и в национальной сборной. К тому же он конкурирует с не менее сильным голкипером Марк-Андре Тер Стегеном.

Не стоит забывать и о Предраге Райковиче из сборной Сербии, который в последнее время набирает отличную форму и может стать неожиданным героем турнира, внеся значительный вклад в успех своей команды», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

14 июня Германия разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024 со счетом 5:1.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Малафеев
Мануэль Нойер
Сборная Германии по футболу
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