Защитник сборной Англии Триппьер рассказал о настрое команды перед финалом Евро-2020
Защитник сборной Англии Киран Триппьер рассказал о состоянии команды перед финалом Евро-2020 против Италии.
«Мы все спокойны. Мы знаем, насколько все серьезно. Мы спокойны и готовы к тому, чтобы услышать стартовый свисток и начать матч. Команда хорошо подготовлена. Фанаты заслуживают этого, поддержка на турнире — просто потрясающая. Надеюсь, что так будет и в 90 минут финала. Мы снова перестраиваемся на игру в три центральных защитника, но в любом случае, неважно, кто выйдет в старте и какая будет расстановка, каждый футболист выложится на 110 процентов. Мы хотели быть в этом финале, и вот мы здесь. Нужно наслаждаться моментом, но, что еще более важно, отдать все силы после того, как прозвучит свисток», — приводит BBC слова Триппьера.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Результаты опроса
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