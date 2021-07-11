Защитник сборной Англии Триппьер рассказал о настрое команды перед финалом Евро-2020

Защитник сборной Англии Киран Триппьер рассказал о состоянии команды перед финалом Евро-2020 против Италии.

«Мы все спокойны. Мы знаем, насколько все серьезно. Мы спокойны и готовы к тому, чтобы услышать стартовый свисток и начать матч. Команда хорошо подготовлена. Фанаты заслуживают этого, поддержка на турнире — просто потрясающая. Надеюсь, что так будет и в 90 минут финала. Мы снова перестраиваемся на игру в три центральных защитника, но в любом случае, неважно, кто выйдет в старте и какая будет расстановка, каждый футболист выложится на 110 процентов. Мы хотели быть в этом финале, и вот мы здесь. Нужно наслаждаться моментом, но, что еще более важно, отдать все силы после того, как прозвучит свисток», — приводит BBC слова Триппьера.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 22.00 (мск).