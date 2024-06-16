Кавазашвили поделился ожиданиями от выступления сборной Грузии на Евро-2024

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от выступления сборной Грузии на Евро-2024.

«Одно то, что они уже являются участниками чемпионата Европы, имеет определенное значение в весовом характере. Это уже важно. Вы же знаете, какая счастливая пора наступила тогда, когда они в последней игре добились права участвовать на Евро. Это вызвало огромный восторг в Грузии. Сейчас мы уже не можем жить на старом багаже. Нам надо уже проявить характер, свое мастерство, и постараться показать, что выход этой команды в финальную стадию — не случайность, а закономерность.

В том, что они выступят достаточно уверенно, мы не теряем надежду. Я не ручаюсь за общий результат, в том, что они могут выиграть группу или занять второе место. Но то, что они будут стараться, и приложат максимум усилий для выхода в следующий этап — это будет вообще феноменально», — приводит слова Кавазашвили Vprognoze.ru.

Первый матч на турнире грузины проведут 18 июня против сборной Турции. 22 июня Грузия сыграет с Чехией, а 26 — с Португалией.