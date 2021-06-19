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Англия и Чехия почти обеспечили себе место в плей-офф. А вот Хорватия без победы над Шотландией покинет Евро

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Полузащитник сборной Англии Фил Фоден. Фото AFP
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден. Фото AFP
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После матчей Хорватия — Чехия (1:1) и Англия — Шотландия (0:0) положение в группе D чемпионата Европы после двух туров выглядит так.

Чехия — 4 очка, разность мячей — 3-1
Англия — 4, 1-0
Хорватия — 1, 1-2
Шотландия — 1, 0-2
Оставшиеся матчи в группе
22 июня: Хорватия — Шотландия, Чехия — Англия

Рассмотрим расклады на плей-офф:

1. Ни одна из команд не обеспечила себе место в плей-офф, ни одна не потеряла шансы на 1/8 финала. Чехия займет первую позицию в случае победы над Англией или ничьей, команда Гарета Саугейта победит в группе только в случае выигрыша последнего матча. При этом при ничьей обе сборные точно выходят в плей-офф.

2. Чехи и англичане почти наверняка попадут в 1/8 финала даже при поражении. Первые с 4 очками свалятся на третье место, только если хорваты победят шотландцев (причем балканцы должны превзойти чехов по разности мячей), а англичане — если шотландцы победят хорватов (и тоже превзойдут англичан по разности). Четыре балла — с таким результатом наверняка обе сборные попадут в топ-4 среди третьих мест.

3. Поэтому победитель матча Хорватия — Шотландия также наверняка заскочит в 1/8 финала. А вот если они сыграют вничью, то оставшиеся третьими хорваты, скорее всего, останутся среди двух неудачников из команд с третьих мест.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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