Англия и Чехия почти обеспечили себе место в плей-офф. А вот Хорватия без победы над Шотландией покинет Евро
После матчей Хорватия — Чехия (1:1) и Англия — Шотландия (0:0) положение в группе D чемпионата Европы после двух туров выглядит так.
Чехия — 4 очка, разность мячей — 3-1
Англия — 4, 1-0
Хорватия — 1, 1-2
Шотландия — 1, 0-2
Оставшиеся матчи в группе
22 июня: Хорватия — Шотландия, Чехия — Англия
Рассмотрим расклады на плей-офф:
1. Ни одна из команд не обеспечила себе место в плей-офф, ни одна не потеряла шансы на 1/8 финала. Чехия займет первую позицию в случае победы над Англией или ничьей, команда Гарета Саугейта победит в группе только в случае выигрыша последнего матча. При этом при ничьей обе сборные точно выходят в плей-офф.
2. Чехи и англичане почти наверняка попадут в 1/8 финала даже при поражении. Первые с 4 очками свалятся на третье место, только если хорваты победят шотландцев (причем балканцы должны превзойти чехов по разности мячей), а англичане — если шотландцы победят хорватов (и тоже превзойдут англичан по разности). Четыре балла — с таким результатом наверняка обе сборные попадут в топ-4 среди третьих мест.
3. Поэтому победитель матча Хорватия — Шотландия также наверняка заскочит в 1/8 финала. А вот если они сыграют вничью, то оставшиеся третьими хорваты, скорее всего, останутся среди двух неудачников из команд с третьих мест.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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