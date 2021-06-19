Англия и Чехия почти обеспечили себе место в плей-офф. А вот Хорватия без победы над Шотландией покинет Евро

После матчей Хорватия — Чехия (1:1) и Англия — Шотландия (0:0) положение в группе D чемпионата Европы после двух туров выглядит так.

Чехия — 4 очка, разность мячей — 3-1

Англия — 4, 1-0

Хорватия — 1, 1-2

Шотландия — 1, 0-2

Оставшиеся матчи в группе

22 июня: Хорватия — Шотландия, Чехия — Англия

Рассмотрим расклады на плей-офф:

1. Ни одна из команд не обеспечила себе место в плей-офф, ни одна не потеряла шансы на 1/8 финала. Чехия займет первую позицию в случае победы над Англией или ничьей, команда Гарета Саугейта победит в группе только в случае выигрыша последнего матча. При этом при ничьей обе сборные точно выходят в плей-офф.

2. Чехи и англичане почти наверняка попадут в 1/8 финала даже при поражении. Первые с 4 очками свалятся на третье место, только если хорваты победят шотландцев (причем балканцы должны превзойти чехов по разности мячей), а англичане — если шотландцы победят хорватов (и тоже превзойдут англичан по разности). Четыре балла — с таким результатом наверняка обе сборные попадут в топ-4 среди третьих мест.

3. Поэтому победитель матча Хорватия — Шотландия также наверняка заскочит в 1/8 финала. А вот если они сыграют вничью, то оставшиеся третьими хорваты, скорее всего, останутся среди двух неудачников из команд с третьих мест.