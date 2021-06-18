Лев рассказал о настрое сборной Германии перед матчем с Португалией на Евро-2020
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил настрой команды перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Португалией.
«Настрой и стремление моих игроков остаются исключительно сильными. Именно поэтому мы полны уверенности, что сможем изменить текущее положение дел. Если проявим больше усердия в атаке, сможем обыграть Португалию», — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.
У Португалии и Франции три очка. Они лидируют в группе F. У Германии и Венгрии ноль очков.
Матч Португалия — Германия состоится 19 июня в Мюнхене. Начало — 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024466--portugal-vs-germany/prematch/preview/
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