Лев рассказал о настрое сборной Германии перед матчем с Португалией на Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил настрой команды перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Португалией.

«Настрой и стремление моих игроков остаются исключительно сильными. Именно поэтому мы полны уверенности, что сможем изменить текущее положение дел. Если проявим больше усердия в атаке, сможем обыграть Португалию», — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.

У Португалии и Франции три очка. Они лидируют в группе F. У Германии и Венгрии ноль очков.

Матч Португалия — Германия состоится 19 июня в Мюнхене. Начало — 19:00 по московскому времени.