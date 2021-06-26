Анчелотти считает, что Италия и Англия сыграют в финале Евро

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто, по его мнению, окажется в финале Евро-2020.

«Испания и Германия разогрелись. Было глупо полагать, что они не начнут играть хорошо. Также надо опасаться Англии — в ее составе шесть финалистов последнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Сетка станет проблемой для Италии. Ей придется сыграть с Бельгией или Португалией в четвертьфинале, с Францией в полуфинале. В другой части было бы проще. Также я уверен, что Нидерланды дойдут до полуфинала.

Я раньше говорил, что вижу в финале Италию и Англию. Пока что результаты подтверждают мой прогноз. Надеюсь, так все и будет», — приводит слова Анчелотти As.

В 1/8 финала Италия 26 июня сыграет с Австрией, а Англия 29 июня встретится с Германией. Финальный матч Евро состоится 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне.