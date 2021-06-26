Анчелотти считает, что Италия и Англия сыграют в финале Евро
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто, по его мнению, окажется в финале Евро-2020.
«Испания и Германия разогрелись. Было глупо полагать, что они не начнут играть хорошо. Также надо опасаться Англии — в ее составе шесть финалистов последнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Сетка станет проблемой для Италии. Ей придется сыграть с Бельгией или Португалией в четвертьфинале, с Францией в полуфинале. В другой части было бы проще. Также я уверен, что Нидерланды дойдут до полуфинала.
Я раньше говорил, что вижу в финале Италию и Англию. Пока что результаты подтверждают мой прогноз. Надеюсь, так все и будет», — приводит слова Анчелотти As.
В 1/8 финала Италия 26 июня сыграет с Австрией, а Англия 29 июня встретится с Германией. Финальный матч Евро состоится 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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