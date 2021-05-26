Промес попал в окончательный состав сборной Голландии на Евро-2020

Стал известен окончательный состав сборной Голландии для участия в чемпионате Европы.

В него попал нападающий «Спартака» Квинси Промес. Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена в окончательную заявку не вошел.

Вратари: Яспер Силлессен («Валенсия», Испания), Тим Крул («Норвич», Англия), Мартен Стекеленбург («Аякс»).

Защитники: Маттейс де Лигт («Ювентус», Италия), Дэйли Блинд («Аякс»), Джоэл Фелтман («Брайтон», Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Стефан де Фрай («Интер», Италия), Патрик ван Аанхольт («Кристал Пэлас», Англия), Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Овен Вейндал («АЗ»), Журриен Тимбер («Утрехт»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона», Испания), Райан Гравенберх («Аякс»), Джорджиньо Вайналдум («Ливерпуль», Англия), Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед», Англия), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Дави Классен («Аякс»), Тен Копмейнерс («АЗ»).

Нападающие: Мемфис Депай («Лион», Франция), Люк де Йонг («Севилья», Испания), Вут Вегхорст («Вольфсбург», Германия), Коди Гакпо (ПСВ), Дониэлл Мален (ПСВ), Стевен Бергхейс («Фейеноорд»), Квинси Промес («Спартак»).

Сборной Голландии на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.