19 полицейских пострадали в Лондоне при столкновении с фанатами

После поражения сборной Англии от Италии (1:1, 2:3 по пенальти) в финале Евро-2020 в Лондоне произошли столкновения между органами правопорядка и болельщиками, сообщает Mirror.

В результате взаимодействия с неуправляемой толпой пострадали 19 полицейских.

При этом офицеры совершили 49 арестов за различные правонарушения.

Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами