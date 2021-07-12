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19 полицейских пострадали в Лондоне при столкновении с фанатами

12:02
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После поражения сборной Англии от Италии (1:1, 2:3 по пенальти) в финале Евро-2020 в Лондоне произошли столкновения между органами правопорядка и болельщиками, сообщает Mirror.

В результате взаимодействия с неуправляемой толпой пострадали 19 полицейских.

При этом офицеры совершили 49 арестов за различные правонарушения.

Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами

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Иван Шитик все материалы автора

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