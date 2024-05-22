Вратарь ЦСКА Тороп выписан из больницы после операции

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп был выписан из больницы после операции по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, сообщает пресс-служба клуба.

При выходе из больницы 20-летнего голкипера встречали фанаты с баннером «Слава, будь здоров».

«Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — говорится в сообщении.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.