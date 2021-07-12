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Петрежела: «Дзюба — упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини»

12:03
Роберто Манчини. Фото Reuters
Роберто Манчини. Фото Reuters
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Италии в финале Евро-2020 над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

«Смотрел матч. Игра была хорошая. Италия сейчас лучшая команда. Англичане в первом тайме играли хорошо, но во втором играла уже только Италия. Это тренерская победа, почему нет. Манчини переиграл Саутгейта. Роберто — хороший мальчик», — сказал Петржела «СЭ».

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Также Петржела вспомнил критику нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

«Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему. Артем обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек — упрямый», — сказал Петржела «СЭ».

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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