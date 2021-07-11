Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами

Болельщики разносят город.

В Лондоне, где в воскресенье проходит финал Евро-2020 между Англией и Италией, творится настоящий ад. Английские фанаты по-настоящему разносят город и устраивают беспредел.

Радостные от попадания сборной в финал англичане заполнили пабы и бары, после чего вышли на улицы и начали творить беспорядки. Разбитые бутылки, дорожные конусы, камни — по улицам Лондона сегодня летает все, что оказывается под рукой фанатов. Город погряз в мусоре.

Англичане залезают на крыши домов, вывески, балконы.

Не обошлось и без стычек с итальянскими болельщиками. По данным L'Equipe, на трех итальянцев напала толпа англичан, возникла потасовка, которую удалось приостановить только после вмешательства полиции.

Самые крупные беспорядки были на подходе к «Уэмбли» у ограждений, где фанаты Англии без билетов прорвались за оцепление и проникли на территорию стадиона.

The Guardian в своем материале об инциденте сообщает о том, что сотни болельщиков могли прорваться на «Уэмбли». Стюарды и сотрудники полиции не смогли справиться с толпой.

Всерьез обсуждался перенос начала матча, но в итоге обошлось без этого. По сообщению Sport Italia, служба безопасности выявила нарушителей. Но пока нет подтверждений, смогли ли вывести со стадиона всех безбилетников.

Напомним, на матче присутствует около 65 тысяч болельщиков.