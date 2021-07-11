Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами
В Лондоне, где в воскресенье проходит финал Евро-2020 между Англией и Италией, творится настоящий ад. Английские фанаты по-настоящему разносят город и устраивают беспредел.
? Wembley Way is bouncing! #EURO2020 #ITA #ENG pic.twitter.com/TJ3ETd7ahz— SPORF ??? (@Sporf) July 11, 2021
Радостные от попадания сборной в финал англичане заполнили пабы и бары, после чего вышли на улицы и начали творить беспорядки. Разбитые бутылки, дорожные конусы, камни — по улицам Лондона сегодня летает все, что оказывается под рукой фанатов. Город погряз в мусоре.
Bottles thrown as Leicester Square, London, becomes unofficial «fan zone' for thousands of England fans. #ENGITA #EnglandvsItaly #England #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/NdvaX6IxIF— Urban Pictures (@Urban_Pictures) July 11, 2021
Англичане залезают на крыши домов, вывески, балконы.
England fans swing from traffic lights in London as team get ready for Final against Italy. #eng #EnglandvsItaly #ENGITA #Euro2020Final #EURO2020 #EuroFinal pic.twitter.com/83fbUGXr3K— Urban Pictures (@Urban_Pictures) July 11, 2021
Не обошлось и без стычек с итальянскими болельщиками. По данным L'Equipe, на трех итальянцев напала толпа англичан, возникла потасовка, которую удалось приостановить только после вмешательства полиции.
Самые крупные беспорядки были на подходе к «Уэмбли» у ограждений, где фанаты Англии без билетов прорвались за оцепление и проникли на территорию стадиона.
Wembley rn pic.twitter.com/3lXRRvG7d0— Rave Footage ? (@RaveFootage) July 11, 2021
The Guardian в своем материале об инциденте сообщает о том, что сотни болельщиков могли прорваться на «Уэмбли». Стюарды и сотрудники полиции не смогли справиться с толпой.
Всерьез обсуждался перенос начала матча, но в итоге обошлось без этого. По сообщению Sport Italia, служба безопасности выявила нарушителей. Но пока нет подтверждений, смогли ли вывести со стадиона всех безбилетников.
Напомним, на матче присутствует около 65 тысяч болельщиков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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