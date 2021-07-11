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Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 22:30
11 июля. Лондон. Фанаты англичан перед финалом Евро. Фото Reuters
11 июля. Лондон. Фанаты англичан перед финалом Евро. Фото Reuters
Теги:
Болельщики разносят город.
Италия — Англия

В Лондоне, где в воскресенье проходит финал Евро-2020 между Англией и Италией, творится настоящий ад. Английские фанаты по-настоящему разносят город и устраивают беспредел.

Радостные от попадания сборной в финал англичане заполнили пабы и бары, после чего вышли на улицы и начали творить беспорядки. Разбитые бутылки, дорожные конусы, камни — по улицам Лондона сегодня летает все, что оказывается под рукой фанатов. Город погряз в мусоре.

Англичане залезают на крыши домов, вывески, балконы.

Не обошлось и без стычек с итальянскими болельщиками. По данным L'Equipe, на трех итальянцев напала толпа англичан, возникла потасовка, которую удалось приостановить только после вмешательства полиции.

Самые крупные беспорядки были на подходе к «Уэмбли» у ограждений, где фанаты Англии без билетов прорвались за оцепление и проникли на территорию стадиона.

The Guardian в своем материале об инциденте сообщает о том, что сотни болельщиков могли прорваться на «Уэмбли». Стюарды и сотрудники полиции не смогли справиться с толпой.

Всерьез обсуждался перенос начала матча, но в итоге обошлось без этого. По сообщению Sport Italia, служба безопасности выявила нарушителей. Но пока нет подтверждений, смогли ли вывести со стадиона всех безбилетников.

Напомним, на матче присутствует около 65 тысяч болельщиков.

11&nbsp;июля болельщики превратили центр Лондона в&nbsp;помойку. Что будет в&nbsp;случае победы или поражения сборной Англии в&nbsp;финале Евро-2020?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия 1
Англия 1
2-й тайм

1X

29%

1.58

П2

24%

2.55

ТМ 2.5

14%

1.46
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия 1
Аргентина 0
Матч завершен

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75

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