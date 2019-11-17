Златко Далич: «Мы снова сделали Хорватию счастливой»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над командой Словакии (3:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Хорваты вышли в основную стадию соревнований.

— Я не волновался после того, как мы пропустили гол — хорошо сыграли в первом тайме, — цитирует Далича официальный сайт УЕФА. — Я сказал, что не должны нервничать. После того, как забили первый мяч, мы переродились, с тех пор это была настоящая Хорватия. Мы снова сделали страну счастливой.