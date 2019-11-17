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Златко Далич: «Мы снова сделали Хорватию счастливой»

07:30
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над командой Словакии (3:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Хорваты вышли в основную стадию соревнований.

— Я не волновался после того, как мы пропустили гол — хорошо сыграли в первом тайме, — цитирует Далича официальный сайт УЕФА. — Я сказал, что не должны нервничать. После того, как забили первый мяч, мы переродились, с тех пор это была настоящая Хорватия. Мы снова сделали страну счастливой.

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