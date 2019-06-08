Зинченко не стал комментировать игру сборной Сербии после разгромной победы со счетом 5:0

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу над Сербией (5:0) в матче отборочного турнира Евро – 2020. Украина возглавляет таблицу группы B с семью очками после трех игр.

– Не хотелось бы комментировать игру соперника, нам удалось добыть три очка, – цитирует Football.ua полузащитника. – Все болельщики получили удовольствие и это самое главное. Мы во время матча перестроились под игру соперника, и нам все удалось. Когда нужно было мы контролировали мяч, когда нет – мы контролировали зоны. Переломный момент? Сложно выделить какой-то один гол. Мы ничего не позволили создать.

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