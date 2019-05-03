Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА признать смену его спортивного гражданства законной.

Бразилец сменил спортивное гражданство и принял участие в двух отборочных матчах Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). Федерации обеих стран подали жалобы в УЕФА, усмотрев нарушения при оформлении украинского гражданства Мораесу. Сегодня стало известно, что жалобы отклонены, и право выступать Мораеса за сборную признано законным.

– Дорогие друзья. Сегодня УЕФА отклонил протесты Федераций футбола Португалии и Люксембурга по так называемому "делу Мораеса". И я очень рад получить эту приятную весть! Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента ФФУ, команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня, – написал Мораес в своем Инстаграме.

Но теперь, когда все закончилось, я хочу поблагодарить вас за поддержку. И спасибо за вашу веру. В частности, я хотел бы выразить благодарность Федерации футбола Украины и главному тренеру Андрею Шевченко, которые максимально поддерживали меня в этот важный период карьеры.