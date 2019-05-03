Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла решение по поводу игры Жуниора Мораеса за сборную Украины. Его смена спортивного гражданства признана законной, сообщает в Фейсбуке президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Ранее в УЕФА по этому вопросу обратились Федерации футбола Португалии и Люксембурга - соперников сборной Украины по отборочному турниру Евро-2020. Они утверждали, что Мораес нарушил правила при смене спортивного гражданства.

По правилам ФИФА игрок для смены гражданства должен непрерывно играть за клубы страны на протяжении пяти лет. Мораес выступал за украинские команды с июля 2012 по февраль 2017 года. В феврале он ненадолго уезжал в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", после чего вернулся в Украину.

Украине грозило присуждение поражений в играх с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1), но УЕФА вынес решение в пользу команды Андрея Шевченко.