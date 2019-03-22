Юрий Жирков – о пенальти в матче с Бельгией: "Может, маленькое касание было"

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал поражение от команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В концовке первого тайма бельгийцы забили с пенальти, назначенный после фола, который в действиях Жиркова усмотрел судья.
– Не знаю, был пенальти или не был, – сказал Жирков журналистам в микст-зоне. – Может, маленькое касаение было. Судья поставил... Не мне судить.
– Было ощущение, что Эден Азар – супертоп?
– Суперигрок, да.
– Вы уходили из сборной, но вернулись. В чем причина? Патриотизм? Желание помочь команде?
– Получил прилашение. Долго не играл. Решил приехать. Вот так.
– Играть за сборную России сейчас для вас – это что?
– Получать удовольствие. Но не в этой игре. (Дмитрий Зеленов)
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