Юрий Жирков – о пенальти в матче с Бельгией: "Может, маленькое касание было"

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал поражение от команды Бельгии (1:3) в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В концовке первого тайма бельгийцы забили с пенальти, назначенный после фола, который в действиях Жиркова усмотрел судья.

– Не знаю, был пенальти или не был, – сказал Жирков журналистам в микст-зоне. – Может, маленькое касаение было. Судья поставил... Не мне судить.

– Было ощущение, что Эден Азар – супертоп?

– Суперигрок, да.

– Вы уходили из сборной, но вернулись. В чем причина? Патриотизм? Желание помочь команде?

– Получил прилашение. Долго не играл. Решил приехать. Вот так.

– Играть за сборную России сейчас для вас – это что?

– Получать удовольствие. Но не в этой игре. (Дмитрий Зеленов)