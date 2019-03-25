Йоахим Лев: "Мне нравится, что сборная Германии до последнего верила в победу"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча отборочного турнира Евро-2020 против Голландии (3:2) отметил, что команда хоршо провела первый тайм, но плохо второй. Победу немцам принес Нико Шульц на 90-й минуте.

- Мы играли хорошо в первом тайме - полностью контролировали игру и заслуженно вели в счете, - приводит пресс-служба УЕФА слова Лева. - В перерыве я напомнил футболистам, что ранее мы сыграли вничью с Голландией, ведя в счете 2:0. Но во второй половине сыграли все равно хуже. Мне нравится, что команда до последнего верила в победу. Отличное начало отобра, но нам нужно поработать над тактикой удержания лидерства в счете.