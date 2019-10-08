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Вратарь Хендерсон вызван в сборную Англии

22:27
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Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон получил вызов в сборную Англии. Национальной команде предстоит провести матчи отборочного турнира Евро-2020 с Чехией (11 октября) и Болгарией (14 октября), сообщает BBC.

Хендерсон заменит получившего травму вратаря «Астон Виллы» Тома Хитона. Для Хендерсона это первое приглашение в главную сборную страны.

Отметим, что голкипер выступает за «Шеффилд» на правах аренды. Трансфер 22-летнего вратаря принадлежит «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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