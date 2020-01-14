Во время Евро-2020 сборная России будет жить в Санкт-Петербурге и Новогорске

На групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) и против команды Дании (22 июня) в Копенгагене.

Между матчами с Бельгией и Финляндией сборная России будет тренироваться в Санкт-Петербурге. С 18 по 21 июня, перед игрой с Данией в Копенгагене, тренировки будут проходить в Новогорске, сообщает официальный сайт РФС.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.