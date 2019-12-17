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Ван Нистелрой и Стекеленбург войдут в тренерский штаб сборной Голландии

22:48
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Тренерский штаб сборной Голландии в преддверии Евро-2020 пополнят два бывших игрока национальной команды: Руд ван Нистелрой и Мартен Стекеленбург, сообщает De Telegraaf.

47-летний Стекеленбург сразу же приступит к новым обязанностям и войдет в тренерский штаб Роналда Кумана. 43-летний ван Нистелрой пока продолжит работать в академии ПСВ, но перед стартом чемпионата Европы будет освобожден от своей должности.

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