Ван Нистелрой и Стекеленбург войдут в тренерский штаб сборной Голландии
22:48
Тренерский штаб сборной Голландии в преддверии Евро-2020 пополнят два бывших игрока национальной команды: Руд ван Нистелрой и Мартен Стекеленбург, сообщает De Telegraaf.
47-летний Стекеленбург сразу же приступит к новым обязанностям и войдет в тренерский штаб Роналда Кумана. 43-летний ван Нистелрой пока продолжит работать в академии ПСВ, но перед стартом чемпионата Европы будет освобожден от своей должности.
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