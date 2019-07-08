В УЕФА рассказали о логистике команд во время чемпионата Европы-2020

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен в интервью программе Raw Take пояснил нюансы изменений в формате проведения чемпионата Европы 2020 года.

– Чтобы избежать проблем с логистикой, все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020, – приводит слова Каллена RT. – Так, Санкт-Петербург связан с Копенгагеном. Россия проведёт две встречи здесь, а Дания – там. А их соперники будут путешествовать между этими точками. Поэтому сборным не придётся покидать пределы двух стран.

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах 11 стран Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 12 по 12 июля 2020 года.