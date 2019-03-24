Уэльс победил Словакию с Маком

Сборная Уэльса с минимальным счетом обыграла Словакию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 - 1:0. Единственный мяч провел защитник "Суонси" Дэниэл Джеймс. За Словакию 69 минут отыграл хавбек "Зенита" Роберт Мак.

Уэльс провел первый матч в отборе, Словакия в первой игре одолела Венгрию 2:0.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа E

Уэльс - Словакия - 1:0 (1:0)

Гол: Джеймс, 5.

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, Лоуренс, К. Робертс, Мефам, Аллен, Брукс (Т. Робертс, 60), Джеймс (Уильямс, 72), Смит, Бэйл, Уилсон (Волкс, 87).

Словакия: Дубравка, Пекарик (Шафранко, 90), Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка, Мак (Стох, 69), Руснак, Лоботка, Дуда (Дюриш, 65).

Предупреждения: Мак, 15. Вавро, 31. Лоботка, 41. Аллен, 53. Брукс, 60. Дюриш, 69. Хамшик, 86. Стох, 90+3.

Судья: Цвайер (Германия).

24 марта. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

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