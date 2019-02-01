УЕФА представил базы Санкт-Петербурга для участников Евро-2020

УЕФА опубликовал список баз, на которых смогут располагаться участники чемпионата Европы-2020. От Санкт-Петербурга будут представлены четыре площадки: тренировочная база "Зенита" (рядом расположен отель Belmond Grand Hotel Europe), стадион "Олимпиец" (отель Hilton Expo Forum), Рощино ("Лесная рапсодия"), а также стадион в Зеленогорске (forRest Mix Club).

Все четыре базы использовались на чемпионате мира-2018. На базе "Зенита" располагалась Саудовская Аравия, стадион "Олимпиец" использовала Коста-Рика, в Рощино жили финалисты турнира - сборная Хорватии, а в Зеленогорске - Англия.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и четвертьфинал Евро-2020.