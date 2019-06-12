Трое игроков сборной Израиля могут быть дисквалифицированы за поход в казино

Трое игроков сборной Израиля, имена которых не были озвучены, после разгромного поражения от Польши (0:4) в рамках отборочного турнира Евро-2020 нарушили категорический запрет президента федерации футбола Шино Зуареца и спортивного директора сборной Вилли Ротенштайнера, без разрешения покинув гостиницу и отправившись в расположенное неподалеку казино.

Следует отметить, что в соответствии с этическим кодексом сборной Израиля, игрокам, тренерскому составу и членам делегации категорически возбраняется посещать казино во время официальных поездок.

Если факт нарушения будет доказан, футболистов ждет длительная дисквалификация. (Эли Швидлер)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира