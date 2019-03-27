Талисман Евро-2020 появился в шоу "Вечерний Ургант". Видео

Талисман Евро-2020, который был представлен на прошлой неделе, посетил шоу "Вечерний Ургант". Маскоту по имени Скиллзи компанию составил экс-форвард сборной России Александр Кержаков. Он рассказал о том, почему талисман получил такое имя и что он умеет.

Сегодня у нас в гостях лучший бомбардир в истории сборной России, посол Санкт-Петербурга на #Евро2020 Александр Кержаков, а также официальный талисман чемпионата – маскот Скиллзи ⚽



Смотрите #ВечернийУргант в 00:30 на Первом 📺 pic.twitter.com/fs9w7owqcG – Вечерний Ургант (@Urgant_Show) 26 марта 2019 г.

Кто такой Скиллзи? И кто был до него?