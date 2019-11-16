Станислав Черчесов: «Счет 1:4, конечно, не красит нас»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в матче против Бельгии (1:4) в рамках отбора Евро-2020.

— Счет 1:4, конечно, не красит нас, — сказал Черчесов в интервью «Матч ТВ». — Но мы хотели играть в футбол, потому что надо было побеждать. Хотели играть от себя, помериться силами с таким соперником. Они были в какой-то степени удачливее.

Кудряшов тренировался в последнее время, но у него повреждение мышц. Так что не хотели рисковать. В таком матче невынужденная замена может случиться в любой момент. Зато проверили Петрова.

Футбола без травм не бывает. Жалко что не досчитываемся футболистов, зато кто-то получил опыт, мы какие-то выводы делаем. И можем подсказать, что нужно усилить. В играх со слабыми соперниками это увидеть сложнее.

Нас на чемпионате мира все ругали, потому что с испанцами закрылись и не играли в футбол. Сегодня по-другому действовали. Значит что? Кто должен дать ответ на этот вопрос? Я не знаю.

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