Станислав Черчесов: «Нас устраивает игра Головина в «Монако»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Александра Головина и Дениса Черышева на старте сезона соответственно во Франции и Испании.

— Удалось ли посмотреть матчи Головина? Общались?

— Их всего-то два, первый матч он не играл из-за дисквалификации. Мы видели обе игры «Монако», и я с Сашей разговаривал после них. Первую он провел на одной позиции, второй — на другой. Думаю, вторая ему ближе, это та позиция, на которой он играет у нас. Про прогресс не стоит говорить, потому что только-только они стартовали. В «Монако» собирается новая команда. То, что мы видели, нас устроило.

— Общались с Черышевым? Кажется, он перестал проходить в состав «Валенсии» на старте сезона.

— Черышев в хорошем психологическом и эмоциональном состоянии. К сожалению, в последнем матче он не играл, до этого он и на сборе играл, и забивал. В предпоследнем матче вышел на замену и сделал пенальти. Он снова в хорошем состоянии. Чемпионат только стартовал, пока нельзя понять, сколько времени он будет проводить на поле в «Валенсии». (Александр Рогулев)

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