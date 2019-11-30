Станислав Черчесов: «Есть договоренности по контрольным играм, но пока не хотим их озвучивать. Думаю, будем играть в Сочи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о контрольных играх перед чемпионатом Европы-2020.

— У нас есть ясность, даты, соперников мы тоже обозначили, с кем хотим сыграть, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24». — Думаю, то, что мы наметили, будет ясно через несколько дней. Есть определенные договоренности, но мы пока не хотим их озвучивать.

— Первый соперник по контрольным матчам известен — сборная Молдавии. Есть ли решение, что такие матчи в России будут проводиться именно в Петербурге?

— Дело в том, что если играть в Петербурге, то надо и тренироваться там. Стадион «Зенита» нам не дают для тренировок, тогда надо заниматься в марте на морозе. Поэтому, думаю, мы опять будем играть в Сочи.

Вы назвали Молдавию. Не знаю, насколько это зафиксировано, но в Сочи Молдавии не так далеко лететь. Опять же март, две игры с сильными командами, наверное, в это время проводить нельзя. Если быть откровенным, была дискуссия сыграть один матч. Но есть регламент, его надо соблюдать, поэтому нужно сыграть две встречи.