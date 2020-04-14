Сорокин заявил, что УЕФА может скорректировать число городов, где пройдут игры Евро-2020

Генеральный директор российской заявки на проведение матчей чемпионата Европы-2020, которые перенесены на 2021 год, Алексей Сорокин заявил, что УЕФА может скорректировать число городов, где пройдут игры европейского первенства, на заседании 30 апреля.

— Было два контрольных срока. Первый — 5 апреля, когда футбольные ассоциации должны были подтвердить намерения организовать Евро в следующем году, — рассказал Сорокин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для телеканала «Россия 24». — 30 апреля — это срок, когда все стороны должны подтвердить гарантии. Те, кто не будет готов это сделать, подтверждают свое намерение выбыть из процесса организации турнира.

У нас идут видеоконференции. На сегодняшний день можно подтвердить, что участвуют все города. Но чем это закончится, можно будет судить только 30 апреля. Самое главное, что Российская Федерация намерена организовывать матчи чемпионата Европы. Соответствующее письмо было направлено в УЕФА. И сейчас ведется работа по продлению всех гарантий.

Сократиться ли количество городов? Сейчас с уверенностью сказать нельзя. Коллеги нам сообщили, что скажут все после 30 апреля.

Городами — организаторами чемпионата Европы являются Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В российском городе должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Матчи европейского первенства планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.