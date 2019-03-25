СМИ: Болельщиков сборной Англии ждет тест на знание черногорского языка

Болельщиков, которые придут на матч отборочного турнира Евро-2020 Черногория - Англия, будут проверять на знание черногорского языка. Об этом сообщает Sky Sports.

Как информирует источник, Англии выделили 650 мест для болельщиков на стадионе. В то же время, более ста англичан смогли приобрести билеты на центральные трибуны, где будут находиться черногорские болельщики. В Федерации футбола Черногории назвали это "административной ошибкой".

Чтобы избежать конфликтов из-за близкого расположения английских и черногорских болельщиков, всех зрителей будут проверять на знание черногорского языка. Тех, кто язык не знает, на трибуны не допустят и не позволят им пересесть на сектор фанатов команды гостей.

Матч Черногория - Англия начнется в 22.45 по московскому времени.

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