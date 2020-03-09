Шкурин попал в раширенный состав сборной Белоруссии на матч с Грузией

Стал известен расширенный состав сборной Белоруссии, который будет готовиться к матчу плей-офф квалификации Евро-2020 против Грузии, сообщает Sputnik.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер» Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь»), Антон Чичкан (БАТЭ).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков, Николай Золотов (оба — «Урал», Россия), Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер» Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Казахстан), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все — БАТЭ), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Казахстан), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Ковалев («Арсенал», Россия) Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер» Солигорск).

Нападающие: Максим Скавыш, Антон Сарока (БАТЭ), Виталий Лисакович («Шахтер» Солигорск), Илья Шкурин (ЦСКА, Россия).

23 марта тренерский штаб сборной должен сократить состав до 23 футболистов, которые и отправятся в Грузию. В случае успеха белорусы дома сыграют против победителя пары Северная Македония — Косово за право выступить на чемпионате Европы.