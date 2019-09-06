Серхио Рамос объяснил свое празднование, за которое был предупрежден

Капитан сборной Испании Серхио Рамос после победы над Румынией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал, что хотел сказать своим празднованием. Судья решил, что изображая руками очки, игрок намекал на работу арбитров.

— Желтая карточка — это недоразумение, — цитирует Marca Рамоса. — Гол был посвящен моему племяннику, который, как и я, носит очки.