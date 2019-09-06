Серхио Рамос объяснил свое празднование, за которое был предупрежден
04:08
Капитан сборной Испании Серхио Рамос после победы над Румынией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал, что хотел сказать своим празднованием. Судья решил, что изображая руками очки, игрок намекал на работу арбитров.
— Желтая карточка — это недоразумение, — цитирует Marca Рамоса. — Гол был посвящен моему племяннику, который, как и я, носит очки.
? What was the celebration all about?— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) September 6, 2019
? And why was he booked for it?
Sergio Ramos revealed all
? https://t.co/Cg2XbZ8Zzm pic.twitter.com/zfEkwVRdFK
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