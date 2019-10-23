Сергей Ребров ответил на вопрос о встрече России и Украины на Евро

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.

— Поздравляем вас с выходом сборной Украины на Евро. Мы ждем встречи наших стран в плей-офф, а вы?

— Как и вы, я хочу поздравить сборную Украины с выходом на Евро, — сказал Ребров журналистам. — Я всегда говорил и по-прежнему считаю, что в стране есть хорошие футболисты. Сейчас тренерский штаб, во главе с Андреем Шевченко, требует немножко другое от игроков. У нас всегда раньше считалось, что если игрок хорошо обращается с мячом, то это полотер. А те футболисты, которые играют сейчас в центре поля, они бы при других тренерах не играли. Это — главная заслуга тренерского штаба и лично Андрея Шевченко. Он нашел игроков и поставил правильную модель игры, за счет этого мы вышли на Евро. Никогда до этого мы не выходили напрямую на чемпионат Европы или мира, и нынешний результат — большой толчок для развития футбола в Украине.

Что касается возможной встречи... Я об этом не думал. Украина и Россия заслужили играть на Евро. Сейчас мы должны думать о том, что наши страны будут представлять наши державы на таком большом европейском празднике. (Александр Рогулев)