Секьюрити врезался в игрока сборной Польши, арбитр хотел увести команды с поля, спутав его с фанатом

Матч отборочного турнира ЧЕ-2020 между сборными Израиля и Польши, проходивший в Иерусалиме, был близок к скандальному срыву на 92-й минуте.

В погоне за 15-летним болельщиком, выскочившим на поле стадиона с целью добежать до Роберта Левандовского, один из секьюрити врезался в игрока сборной Польши Томаша Кедзуру, нанеся последнему травму.

Финский арбитр, полагая, что травму игроку гостей нанес фанат, приказал командам покинуть поле. Лишь вмешательство главного тренера поляков Ежи Бжечека и капитана гостей Камиля Глика, обьяснивших арбитру, что речь идет о случайности, убедило последнего позволить командам доиграть оставшиеся две минуты добавленного времени (Эли Швидлер).