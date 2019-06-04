Сборная Германии провела тренировку в формате соревнований по водному поло

Сборной Германии провела необычную тренировку в рамках подготовки к ближайшим матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Занятие прошло в формате соревнований по водному поло.

Напомним, что в июне бундестим сыграет против Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня). Главного тренера команды Йоахима Лева на матчах заменит Маркус Зорг, который является ассистентом Лева.

Напомним, что Лев был госпитализирован после травмы и вынужден пропустить игры сборной из-за несчастного случая во время тренировки, когда ему на грудь упала гантель.

#Teambuilding auf dem Wasser: Mannschaft und Team hinter dem Team waren gestern in verschiedenen Disziplinen gefordert. 🚣🏼🏄🏼🤽🏼‍♂️ pic.twitter.com/WoTxeIvV8R – Die Mannschaft (@DFB_Team) 4 июня 2019 г.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира