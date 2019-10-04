Санти Касорла и Рауль Альбиоль вызваны в сборную Испании

Стал известен состав сборной Испании на ближайшие матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает Marca.

12 октября испанцы сыграют с Норвегией в Осло, а 15 октябре — со Швецией в Сольне. Сборная Испании одержала шесть побед в шести матчах и возглавляет таблицу группы F с 18 очками в активе.

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Кепа Аррисабалага («Челси», Англия), Пау Лопес («Рома», Италия);

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, (оба — «Реал»), Серхио Регилон, Хесус Навас (оба — «Севилья»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Рауль Альбиоль, Пау Торрес (оба — «Вильярреал»), Хуан Бернат («ПСЖ», Франция).

Полузащитники: Санти Касорла («Вильярреал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити», Англия), Дани Себальос («Арсенал», Англия), Луис Альберто («Лацио», Италия), Тиагу Алькантара («Бавария», Германия), Сауль Ньигес («Атлетико»), Фабиан («Наполи», Италия);

Нападающие: Херард Морено («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Родригу («Валенсия»), Пабло Сарабия («ПСЖ», Франция).

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира